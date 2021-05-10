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В Канаде на пляже нашли бутылку с посланием. Ученые предполагают, что ее выбросили с «Титаника»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:15

Исследователи из Университета Квебека (UQAR) изучают письмо из бутылки, найденной в песке на берегу залива Фанди. По их мнению, послание могли отправить с «Титаника» за день до катастрофы, сообщается на сайте учреждения.

Бутылку с письмом еще в 2017 году нашла семья Шервух во время отдыха на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. Свою находку они сразу же передали специалистам.

Послание, датированное 13 апреля 1912 года, составила 13-летняя Матильда Лефевр из Франции. По словам ученых, девочка с таким именем действительно была пассажиркой третьего класса «Титаника».

Вместе с матерью и тремя братьями и сестрами Матильда направлялась в Нью-Йорк, где их должен был встретить отец. Но в итоге Лефевры затонули вместе с другими пассажирами и членами экипажа в ночь с 14 на 15 апреля.

© uqar.ca

«Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто‑нибудь ее найдет, сообщите об этом семье Лефевр в Левен», — говорится в предполагаемом письме девочки.

Сотрудникам UQAR удалось разыскать родственников Матильды. Они связались с ними, и те заинтересовались неизвестной им ранее семейной историей.

Исследователи подтвердили подлинность бутылки, воска и бумаги, но вот само письмо по-прежнему вызывает подозрение. По их мнению, почерк в нем не соответствует той каллиграфии, которой обучали детей во французских школах начала XX века.

По одной из версий, послание мог написать для девочки кто‑то из пассажиров. Однако даже если это так, ученые считают, что находка все равно остается интересным для изучения экспонатом.

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