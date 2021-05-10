В Канаде на пляже нашли бутылку с посланием. Ученые предполагают, что ее выбросили с «Титаника»

Исследователи из Университета Квебека (UQAR) изучают письмо из бутылки, найденной в песке на берегу залива Фанди. По их мнению, послание могли отправить с «Титаника» за день до катастрофы, сообщается на сайте учреждения.

Бутылку с письмом еще в 2017 году нашла семья Шервух во время отдыха на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. Свою находку они сразу же передали специалистам.

Послание, датированное 13 апреля 1912 года, составила 13-летняя Матильда Лефевр из Франции. По словам ученых, девочка с таким именем действительно была пассажиркой третьего класса «Титаника».

Вместе с матерью и тремя братьями и сестрами Матильда направлялась в Нью-Йорк, где их должен был встретить отец. Но в итоге Лефевры затонули вместе с другими пассажирами и членами экипажа в ночь с 14 на 15 апреля.