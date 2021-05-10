В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак

В поселке Билимбай Свердловской области неизвестные подожгли частную передержку для животных. Об этом сообщил в «ВКонтакте» благотворительный фонд «Зоозащита».
По данным благотворителей, погибли около 30 собак — пожилых и с инвалидностью, которых держали в отдельном помещении. «Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли… Страшно даже подумать, что они испытывали», — отметили в фонде.
Хозяева приюта живут на том же участке. Они не пострадали и смогли спасти часть животных. На утро владельцы обнаружили остатки бутылок с зажигательной жидкостью.
«Лежали разбитые бутылки с самодельными фитилями и металлическими болтами внутри. Пахли бензином. Пытались поджечь и вольеры тоже, но не получилось. Закинуть могли только с территории соседей», — сказала владелица приюта изданию E1.ru.
По словам соседа, вход на его территорию свободный, и он не знает, кто устроил поджог. Пострадавшие написали заявление в полицию.
Зоозащитники просят помочь приюту — стройматериалами и разбором сгоревшего помещения. Также передержка принимает пожертвования на утилизацию трупов животных.