В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак

В поселке Билимбай Свердловской области неизвестные подожгли частную передержку для животных. Об этом сообщил в «ВКонтакте» благотворительный фонд «Зоозащита».

По данным благотворителей, погибли около 30 собак — пожилых и с инвалидностью, которых держали в отдельном помещении. «Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли… Страшно даже подумать, что они испытывали», — отметили в фонде.

Хозяева приюта живут на том же участке. Они не пострадали и смогли спасти часть животных. На утро владельцы обнаружили остатки бутылок с зажигательной жидкостью.