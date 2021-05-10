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В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней

Семён Гудошников
Сегодня в 15:42

В Москве с понедельника, 10 мая, приступили к поэтапному отключению отопления. Процесс займет до пяти дней, пишут «Ведомости» со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Сперва отопление отключат на промышленных и административных объектах, затем — в домах, школах, детских садах и больницах. Всего нужно будет отключить от отопления 74 тыс. зданий, из которых 34 тыс. — жилые дома. После этого специалисты начнут готовить тепловые сети к следующему отопительному сезону.

Согласно федеральным законам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится на отметке выше 8 градусов.

В 2020 году московские системы теплоснабжения перевели на летний режим работы с 7 мая, а годом ранее — с 6 мая.

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