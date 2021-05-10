Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone

Портреты чемпионов Call of Duty League 2020 года изобразили на стадионе «Верданск Арена» в игре Call of Duty: Warzone. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на разработчика и издателя игр Activision.
Над главным входом стадиона — вымпелы с лицами всех пяти членов команды Dallas Empire. Изменения появятся в игре с 10 мая. The Verge называет это уникальным примером того, как разработчики могут использовать популярные игры для продвижения киберспорта.
Кроме упоминания в игре Dallas Empire получила трофей, кольцо, 4,6 млн долларов и нелепый чемпионский трон.
Call of Duty League была основана Activision в 2020 году, то есть Dallas Empire стала ее первым чемпионом. В лиге участвуют 12 команд, девять из которых из США и еще по одной из Канады, Великобритании и Франции.