Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone

Портреты чемпионов Call of Duty League 2020 года изобразили на стадионе «Верданск Арена» в игре Call of Duty: Warzone. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на разработчика и издателя игр Activision.

Над главным входом стадиона — вымпелы с лицами всех пяти членов команды Dallas Empire. Изменения появятся в игре с 10 мая. The Verge называет это уникальным примером того, как разработчики могут использовать популярные игры для продвижения киберспорта.