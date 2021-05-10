перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Благотворительный фонд «ЗООзащита»/«ВКонтакте» В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак
В Свердловской области неизвестные подожгли приют для животных. Погибли десятки собак 16:40
Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы 15:59
В Москве с 10 мая начали отключать отопление. Процесс займет до пяти дней 15:42
Языческие обряды и танцы вокруг костра в прощальном клипе «Мальбэка» и Сюзанны «Тайна» 15:05
Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone 15:04
В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в шлюзе Темзы 14:20
semnasem/YouTube В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли
В Рязани неизвестные выпустили на улицу из приюта сотни собак. Как минимум трое животных погибли 13:59
Архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП. Среди его самых известных работ — Sony Center в Берлине 13:05
В Москве заработал сервис аренды вещей по подписке 12:42
Пропавшего главу омского Минздрава нашли живым. Он сам вышел в деревню 11:52
В России выявили 8465 новых случаев коронавируса 11:13
Herr Fuchs/YouTube SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin
SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1. Миссия будет оплачена в Dogecoin 10:15
НАСА обвинило Китай в нарушении стандартов в отношении космического мусора Вчера в 20:56
В США вышла версия Clubhouse для Android. Скоро она появится и в других странах Вчера в 20:34
В сети появился короткометражный фильм Сергея Рамза «Конец войны». Он участвовал в ММКФ Вчера в 20:00
Лидер Rammstein исполнил песню «Любимый город». Клип на нее сняли в Эрмитаже Вчера в 19:28
Дипломаты спели «Катюшу», у Илона Маска синдром Аспергера и другие новости дня Вчера в 18:56 Дайджест
ABC News/YouTube Сет Роген заявил, что не будет работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте
Сет Роген заявил, что не будет работать с Джеймсом Франко после обвинений в харассменте Вчера в 17:30
Глава омского Минздрава пропал без вести на охоте. Он не выходит на связь с 7 мая Вчера в 17:30
В Кемерове на параде загорелась военная машина. Огнетушитель оказался нерабочим, огонь сбили тряпкой Вчера в 16:58
Отключить рекламу

Портреты победителей турнира по Call of Duty изобразили на стадионе в Warzone

Семён Гудошников
Сегодня в 15:04

Портреты чемпионов Call of Duty League 2020 года изобразили на стадионе «Верданск Арена» в игре Call of Duty: Warzone. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на разработчика и издателя игр Activision.

Над главным входом стадиона — вымпелы с лицами всех пяти членов команды Dallas Empire. Изменения появятся в игре с 10 мая. The Verge называет это уникальным примером того, как разработчики могут использовать популярные игры для продвижения киберспорта.

© Cкриншот из игры/The Verge
1 из 2
© Cкриншот из игры/The Verge
2 из 2

Кроме упоминания в игре Dallas Empire получила трофей, кольцо, 4,6 млн долларов и нелепый чемпионский трон.

Call of Duty League была основана Activision в 2020 году, то есть Dallas Empire стала ее первым чемпионом. В лиге участвуют 12 команд, девять из которых из США и еще по одной из Канады, Великобритании и Франции.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить