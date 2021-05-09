НАСА обвинило Китай в нарушении стандартов в отношении космического мусора

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Китай не соблюдает стандарты в отношении космического мусора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По словам Нельсона, «космические державы должны минимизировать риски для людей и собственности на Земле от повторного вхождения космических объектов». «Очевидно, что Китай не соответствует ответственным стандартам», — добавил глава НАСА.

«Очень важно, чтобы Китай, все космические державы и коммерческие организации действовали в космосе ответственно и транспарентно для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной устойчивости космической деятельности», — сказал Нельсон.

Он отреагировал своим заявлением на инцидент с китайской ракетой-носителей Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B). Она вышла на орбиту, а обломки ее отработавшей ступени упали в Индийский океан к северу от Мальдивских островов. Падение было неконтролируемым.