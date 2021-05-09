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В сети появился короткометражный фильм Сергея Рамза «Конец войны». Он участвовал в ММКФ

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

В сети опубликовали короткометражный фильм Сергея Рамза «Конец войны», который участвовал в программах ММКФ и «Кинотавра». Картина появилась на ютьюб-канале «КиноПоиск HD».

Лента рассказывает о том, как на пути домой с фронта капитан Советской армии проваливается в заброшенный колодец на краю поля. Военного обнаруживает бывший уголовник, которого, впрочем, интересует не столько спасение фронтовика, сколько его чемодан с трофеями.

В основу фильма легла история из романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». При подготовке к съемкам создатели картины изучали письма солдат, которые помогли кинематографистам узнать о подлинной, бытовой стороне войны.

«Этот сюжет преследовал меня и не отпускал много лет. Образ капитана, застрявшего в безвыходном положении в колодце в двух шагах от дома и погибающего от рук урки, не давал дышать», — признался Рамз.

По словам режиссера, он собирался снять «Конец войны» в качестве своей дипломной работы, но мастер курса Алексей Попогребский не позволил это сделать. Фильму, как считает Рамз, это пошло только на пользу: спустя несколько лет ему удалось найти финансирование для проекта.

Производством ленты занялась компания Takeshot. На главную роль был приглашен актер «Гоголь-центра» Михаил Тройник. Его партнером по фильму стал Филипп Дьячков. Также в фильме снялся Никита Логинов.

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