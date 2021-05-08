Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Ему было 100 лет

В Москве в возрасте 100 лет умер бывший секретарь Центрального комитета КПСС Егор Лигачев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

Сын Лигачева Александр сообщил «Комсомольской правде», что несколько дней назад его отца перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией. По его словам, у экс-секретаря ЦК КПСС обострились «давние проблемы с легкими», коронавируса у него не было.

Егор Лигачев вступил в ВКП (б) в 1944 году, а в 1961-м его перевели на работу в Москву — в аппарат уже переименованной ЦК КПСС. С 1965 по 1983 год возглавлял Томскую Область, будучи первым секретарем Томского обкома КПСС.

В 1985 году Лигачев поддержал на выборах генерального секретаря партии Михаила Горбачева. Позже он назвал это решение своей самой большой кадровой ошибкой. В 1985–1988 годах на посту секретаря ЦК отвечал за вопросы идеологии. В этот же период был одном из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР.

Во время перестройки Лигачев выступал за сохранение в стране однопартийной системы. В 1990 году был снят со всех партийных постов и отправлен на пенсию. Позднее он вступил в КПРФ, в 1999–2003 годах был депутатом Госдумы.