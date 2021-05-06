Президент Сербии пообещал заплатить всем, кто сделает прививку от коронавируса в мае

Жителями Сербии старше 16 лет заплатят по 3000 динаров (около 25 евро), если они получат хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до 31 мая. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV.

«Я посоветовался с премьер-министром, и мы [решили, что] не можем принимать насильственные решения по вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность. Мы приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь вакцинированным людям», — заявил Вучич.

По его словам, госслужащие, которые заразились после вакцинации, получат оплачиваемый отпуск. Те, кто не делал прививки, рассчитывать на больничный за счет государства не смогут.

Также сообщается, что финансовую помощь получат те граждане, которые сделают прививку одной из четырех вакцин, одобренных в Сербии. На данный момент это Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V».

Сербский эпидемиолог Зоран Радованович отметил, что Сербия, вероятно, стала первой страной с подобной инициативой. Однако есть и минусы. С одной стороны, это может подтолкнуть к вакцинации бедных людей, а с другой — вызвать отторжение у других.

«Логика такова: если государство платит мне за то, что, как утверждается, делается для моего же блага, это подозрительно», — пояснил Радованович.