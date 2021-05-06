перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Хаски следит за нами в интернете — в саундтреке к сериалу про вебкам «Happy End» 14:36
Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон снимется в фантастическом фильме от создателя «Годзиллы» 14:23
Открылся прием заявок на 4-й фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» в Тюмени 13:51
Jernej Furman/Flickr Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей вакциной. Разработчик «Спутника V» не согласен
Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей вакциной. Разработчик «Спутника V» не согласен Обновлено в 13:05
Uber продал производство беспилотных машин и сократил убытки почти в 9 раз 12:59
Joe Flood/Flickr Закон о запрете уравнивать нацистскую Германию и СССР написали из‑за «Тонкого искусства пофигизма»
Закон о запрете уравнивать нацистскую Германию и СССР написали из‑за «Тонкого искусства пофигизма» 12:23
За сутки в России выявили 7639 случаев коронавируса 11:28
Космическая компания Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе 11:10
Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку. И даже не взорвался 10:10
Clubhouse поддержит 50 начинающих авторов и выделит на создание каждого шоу по 5000 долларов 9:28
Liars анонсировали альбом «The Apple Drop» и выпустили клип «Sekwar» Вчера в 20:54
Полиция задерживает мужчину в Минске в клипе OQJAV «Упорот» Вчера в 20:23
Испытания реактивного ранца, соцсеть Дональда Трампа и другие новости дня Вчера в 19:23 Дайджест
Кевин Абстракт из Brockhampton выпустит сольный альбом в этом году Вчера в 17:50
«Новые имена» «Винзавод» запустил платформу для начинающих художников «Новые имена»
«Винзавод» запустил платформу для начинающих художников «Новые имена» Вчера в 17:04
Infected Mushroom выступят 15 мая в московском клубе «1930» Вчера в 16:59
«Никольские ряды» в Петербурге откроют двор после реконструкции 8 мая Вчера в 16:25
Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде Вчера в 16:23
«Белоснежку» раскритиковали за харассмент. Во всем виноват новый аттракцион Диснейленда Вчера в 15:49
Alexander Awerin/Unsplash 12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы
12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы Вчера в 15:21
Отключить рекламу

Uber продал производство беспилотных машин и сократил убытки почти в 9 раз

Виктория Шанина
Сегодня в 12:59

Uber опубликовал отчет для инвесторов по финансовым показателям за первый квартал 2021-го. Убыток составил 108 млн долларов — в 8,9 раза меньше, чем в четвертом квартале 2020-го (968 млн долларов). Данные опубликовало новостное агентство CNBC.

Сокращение убытка связана с продажей подразделения беспилотных автомобилей ATG. Сделка со стартапом Aurora Innovation состоялась в декабре 2020 года и принесла Uber 1,6 млрд долларов. Гендиректор компании Дара Хосровшахи вошел в состав директоров стартапа, а Uber получил в нем долю.

Общая выручка по итогам квартала составила 2,9 млрд долларов. Прибыль от сервисов доставки еды выросла с $853 млн до 1,7 млрд. Сегмент Uber Eats увеличил выручку на 28%.

Также в отчет попала статистика по сотрудникам компании. Сейчас на платформе работают около 3,5 млн водителей и курьеров — на 4% больше, чем в предыдущем квартале и на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Uber планирует потратить 250 млн долларов на поощрение водителей, чтобы увеличить штат.

Количество посещений платформы Uber составило 1,45 млрд. Столько же было в прошлом квартале, однако в начале 2020-го показатель был выше.

В феврале Uber проиграл суд в Лондоне о правах своих водителей. Теперь сотрудники компании должны числиться штатными и получать минимальную зарплату. На выполнение требования ушло около 600 млн долларов.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
комедия
Прабабушка легкого поведения. Начало
Приключения Вовы Рубинштейна в образе валютной проститутки
приключение
Властелин Колец: Возвращение короля
Заключительная часть трилогии по роману Джона Толкиена
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить