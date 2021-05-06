Uber продал производство беспилотных машин и сократил убытки почти в 9 раз

Uber опубликовал отчет для инвесторов по финансовым показателям за первый квартал 2021-го. Убыток составил 108 млн долларов — в 8,9 раза меньше, чем в четвертом квартале 2020-го (968 млн долларов). Данные опубликовало новостное агентство CNBC.

Сокращение убытка связана с продажей подразделения беспилотных автомобилей ATG. Сделка со стартапом Aurora Innovation состоялась в декабре 2020 года и принесла Uber 1,6 млрд долларов. Гендиректор компании Дара Хосровшахи вошел в состав директоров стартапа, а Uber получил в нем долю.

Общая выручка по итогам квартала составила 2,9 млрд долларов. Прибыль от сервисов доставки еды выросла с $853 млн до 1,7 млрд. Сегмент Uber Eats увеличил выручку на 28%.

Также в отчет попала статистика по сотрудникам компании. Сейчас на платформе работают около 3,5 млн водителей и курьеров — на 4% больше, чем в предыдущем квартале и на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Uber планирует потратить 250 млн долларов на поощрение водителей, чтобы увеличить штат.

Количество посещений платформы Uber составило 1,45 млрд. Столько же было в прошлом квартале, однако в начале 2020-го показатель был выше.

В феврале Uber проиграл суд в Лондоне о правах своих водителей. Теперь сотрудники компании должны числиться штатными и получать минимальную зарплату. На выполнение требования ушло около 600 млн долларов.