«Винзавод» запустил платформу для начинающих художников «Новые имена»

Московский центр современного искусства «Винзавод» открыл платформу «Новые имена», на которой молодые художники могут получить полезные советы о начале карьерного пути от профессионалов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Сервис станет частью большой работы «Винзавода» по оказанию системной помощи и поддержки молодым и начинающим художникам. Участники проекта получат свободный доступ к руководствам от специалистов из различных областей современного искусства.

В программе есть несколько крупных блоков: «Карьерный старт» о выборе образования, «Внутри сообщества» о полезных знакомствах, «Продвижение» о необходимых документах и «Продано» — о том, как оценивать и продавать свои произведения.

Спикерами стали куратор и преподаватель Института современного искусства Стас Шурипа, руководитель факультета арт-менеджмента и галерейного бизнеса в бизнес-школе RMA Николай Палажченко, соосновательница онлайн-галереи и аукциона Sample Софья Симакова, владелица галереи Alisa и куратор Алиса Багдонайте и другие.

«Во время пандемии мы начали подготовку к запуску онлайн-сервиса с карьерной поддержкой для начинающих авторов. Основной информационный контент проекта подготовлен командой экспертов в то время, пока мы все были закрыты дома, но функционал будем совершенствовать постоянно с учетом новых запросов. Важно, что этот проект работает в обе стороны: художники получают институциональную поддержку, а мы учимся современной коммуникации с новыми именами», — сказала президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко.

Помимо бесплатной платформы можно подключиться к платной имейл-рассылке. Подписчики два раза в месяц получают все главные новости арт-мира, практические инструкции, приглашения на вебинары, open-call, закрытые мероприятия и так далее.

Обо всех подробностях можно узнать на сайте проекта.