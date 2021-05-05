Infected Mushroom выступят 15 мая в московском клубе «1930»

Израильский электронный коллектив Infected Mushroom 15 мая даст концерт в Москве. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В качестве поддержки на концерте выступят резиденты Space Music и другие диджеи. Среди них — Michael Demos, Miss Yo-Yo, Katrin Kittyx, Max G-Light и Transdriver.

Infected Mushroom существуют с 1996 года и исполняют музыку в жанрах психоделик-транс, дабстеп, электронный рок, глитч-хоп. На счету коллектива 12 альбомов, последний из которых, «More than Just a Name», вышел в прошлом году.

Выступление музыкантов пройдет в клубе «1930». Начало мероприятия в 23.30. Приобрести билеты и узнать другие подробности шоу можно здесь.