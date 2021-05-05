перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Infected Mushroom выступят 15 мая в московском клубе «1930» 16:59
«Никольские ряды» в Петербурге откроют двор после реконструкции 8 мая 16:25
Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде 16:23
«Белоснежку» раскритиковали за харассмент. Во всем виноват новый аттракцион Диснейленда 15:49
Alexander Awerin/Unsplash 12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы
12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы 15:21
Элизабет Олсен сыграет домохозяйку, зарубившую топором свою соседку, в сериале HBO 15:05
Россияне начали тратить сбережения из‑за падения доходов и роста цен 14:26
Страсть между монахинями в трейлере «Непорочной девы» Пола Верхувена 13:29
Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries 13:09
«Майор Гром» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix 12:56
ID 9866112/Pixabay НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе
НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе 12:34
В Японии поставили гигантскую статую кальмара на деньги для борьбы с коронавирусом 11:39
В России выявили 7975 случаев коронавируса за сутки 11:08
Дональд Трамп создал еще один сайт для общения со своими сторонниками 10:03
Госдума запретит сотрудникам и спонсорам экстремистских организаций избираться в парламент 9:00
cathymee/YouTube Актеры из «Властелина Колец» запустят подкаст. В нем они расскажут о съемках культовой трилогии
Актеры из «Властелина Колец» запустят подкаст. В нем они расскажут о съемках культовой трилогии Вчера в 21:02
Меган Маркл написала детскую книгу. Она называется «Скамейка» и посвящена связи отцов и сыновей Вчера в 20:28
В Powerhouse отметят день рождения Андрея Алгоритмика. Выступят Cream Soda и «Казускома» Вчера в 19:42
Конфликт Ивангая и Дудя, лауреаты «Артдокфеста» и другие новости дня Вчера в 19:27 Дайджест
В пространстве Ruarts Foundation открылась выставка «Мягкая родина» Вчера в 17:28
Отключить рекламу

«Никольские ряды» в Петербурге откроют двор после реконструкции 8 мая

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:25

«Никольские ряды» в Петербурге откроют 8 мая двор после сезонной реконструкции. Об этом «Афише Daily» сообщили представители общественного пространства.

Посетителей ждут как уже знакомые архитектурные объекты, так и созданные специально для летнего сезона. Зимняя горка превратится в Амфитеатр на 100 посадочных мест. Здесь будут проходить лекции с ведущими специалистами в области культуры и образования. По задумке авторов проекта, архитектурного бюро Katarsis, объект будет служить не только лекторием, но и своеобразным городским садом — на каждой ступени будут высажены растения.

На своих местах остались центральный арт-объект двора Триумфальная арка и Эстрада, где будут проходить творческие мастер-классы и камерные концерты. Кроме того, сохранилась Смотровая башня, с высоты которой гости смогут увидеть исторический центр Петербурга. До 30 мая в южной галерее двора продолжит работу фотовыставка Александра Петросяна — «Петербург в Петербурге».

В центре двора расположится летний маркет. Здесь свои корнеры представят петербургские рестораны, среди которых новый проект PiZZA club от команды Pio Nero, американский стрит-фуд от Hard Rock cafe, японская кухня и морепродукты от Kambuzz и др. Также в планах на лето — проведение тематических ярмарок в коллаборации с различными городскими проектами.

Новинкой для посетителей этого года в станет детский арт-объект «Двор-Раскраска». Здесь есть все для свободного творчества — можно рисовать на заборе, играть с цветными тенями, забраться в дом-лабиринт, а также дать волю инженерной мысли, собирая конструктор из природных материалов.

По случаю открытия двора «Никольских рядов» на летний сезон озеленители Plants for Friends приглашают всех желающих принять участие в зеленом марафоне «Никольские гРЯДки». На территории маркета будет организована серия тематических мероприятий:

14.00 — 22.00: Зеленый своп или обмен растениями. Гости смогут принести свои домашние растения и обмениваться ими.

14.30: Лекция Екатерины Мининой — основательницы проекта Plants for Friends и фонда «Зеленый Петербург», занимающегося благотворительными городскими высадками. В своей лекции Екатерина расскажет об урбанистическом озеленении, важности городских огородов и об уходе за растениями.

16.00: «Никольские гРЯДки». Гости смогут принять участие в посадке растений на грядках и взять свежепосаженного зеленого друга под свою опеку на все лето — навещать его, поливать и ухаживать. Участие в акции по предварительной регистрации.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
приключение
Властелин Колец: Возвращение короля
Заключительная часть трилогии по роману Джона Толкиена
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
мультфильм
Зверокрекеры
Очумелый мультфильм про зверушек в форме крекеров, озвученный тандемом из Little Big
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Александр Петросян
Екатерина Минина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить