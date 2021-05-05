«Никольские ряды» в Петербурге откроют двор после реконструкции 8 мая

«Никольские ряды» в Петербурге откроют 8 мая двор после сезонной реконструкции. Об этом «Афише Daily» сообщили представители общественного пространства.

Посетителей ждут как уже знакомые архитектурные объекты, так и созданные специально для летнего сезона. Зимняя горка превратится в Амфитеатр на 100 посадочных мест. Здесь будут проходить лекции с ведущими специалистами в области культуры и образования. По задумке авторов проекта, архитектурного бюро Katarsis, объект будет служить не только лекторием, но и своеобразным городским садом — на каждой ступени будут высажены растения.

На своих местах остались центральный арт-объект двора Триумфальная арка и Эстрада, где будут проходить творческие мастер-классы и камерные концерты. Кроме того, сохранилась Смотровая башня, с высоты которой гости смогут увидеть исторический центр Петербурга. До 30 мая в южной галерее двора продолжит работу фотовыставка Александра Петросяна — «Петербург в Петербурге».

В центре двора расположится летний маркет. Здесь свои корнеры представят петербургские рестораны, среди которых новый проект PiZZA club от команды Pio Nero, американский стрит-фуд от Hard Rock cafe, японская кухня и морепродукты от Kambuzz и др. Также в планах на лето — проведение тематических ярмарок в коллаборации с различными городскими проектами.

Новинкой для посетителей этого года в станет детский арт-объект «Двор-Раскраска». Здесь есть все для свободного творчества — можно рисовать на заборе, играть с цветными тенями, забраться в дом-лабиринт, а также дать волю инженерной мысли, собирая конструктор из природных материалов.

По случаю открытия двора «Никольских рядов» на летний сезон озеленители Plants for Friends приглашают всех желающих принять участие в зеленом марафоне «Никольские гРЯДки». На территории маркета будет организована серия тематических мероприятий:

14.00 — 22.00: Зеленый своп или обмен растениями. Гости смогут принести свои домашние растения и обмениваться ими.

14.30: Лекция Екатерины Мининой — основательницы проекта Plants for Friends и фонда «Зеленый Петербург», занимающегося благотворительными городскими высадками. В своей лекции Екатерина расскажет об урбанистическом озеленении, важности городских огородов и об уходе за растениями.

16.00: «Никольские гРЯДки». Гости смогут принять участие в посадке растений на грядках и взять свежепосаженного зеленого друга под свою опеку на все лето — навещать его, поливать и ухаживать. Участие в акции по предварительной регистрации.