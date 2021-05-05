«Белоснежку» раскритиковали за харассмент. Во всем виноват новый аттракцион Диснейленда

Диснейленд вновь открылся для посетителей впервые после начала пандемии. В честь этого события создатели парка решили обновить некоторые аттракционы, в том числе, со сценой из «Белоснежки», в которой принц целует главную героиню. Нововведение спровоцировало недовольства — мультфильм 1937 года обвинили в харассменте. Изначально аттракцион, известный под названием «Страшное путешествие Белоснежки» («Snow White’s Scary Journey»), был посвящен злой королеве, которая вручает Белоснежке ядовитое яблоко. В нем, по словам обвинителей, более «легкомысленный» подход к сюжету. Теперь сказка в парке развлечений завершается сценой «поцелуя настоящей любви». Принц уверен, что Белоснежка мертва и целует ее, разрушая проклятие Королевы, которое погрузило девушку в глубокий транс.

Критики заявили, что добавленная сцена подрывает уроки о согласии. Принц целует Белоснежку во время сна, а значит она не физически могла дать на него согласие. «Он [поцелуй] не может быть поцелуем настоящей любви — лишь один человек понимает, что происходит. Нельзя учить детей тому, что подобные односторонние поцелуи — это нормально. Разве мы еще не пришли к тому, что согласие в ранних фильмах Disney является серьезной проблемой?», — написали рецензенты газеты SFGate. Руководство Диснейленда обвинили в слишком «старомодных представлениях о том, что мужчина может делать с женщиной, особенно с учетом того, что в настоящее время компания делает упор на удаление проблемных сцен из таких аттракционов, как «Jungle Cruise» и «Splash Mountain»». Компании предложили переосмыслить финал. «Jungle Cruise» был запущен в 1955 году, в данный момент он закрыт для посетителей. Из аттракциона уберут негативные изображения» коренных народов Америки, изображающие их дикарями. «Splash Mountain» также на капитальном ремонте — он основан на мюзикле «Песня юга» 1946 года — посетители обнаружили в нем стереотипы о темнокожих. «Белоснежка» попала в тренды англоязычного твиттера. Однако большинство пользователей не поддержали обвинения в харассменте.

Сцена поцелуя в «Белоснежке» 1937 года критикуется уже не в первый раз. В 2018 году профессор Университета Осаки в Японии Казуэ Мута заявила, что поцелуй спящей женщины можно сравнить с сексуальным насилием над человеком, находящимся без сознания и обвинила мультфильм в пропаганде насилия.