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НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе

Виктория Шанина
Сегодня в 12:34

Ученые НАСА создали компьютерную симуляцию падения астероида на Землю, чтобы предположить, какие у человечества шансы на выживание. Оказалось, люди не смогут избежать столкновения, пишет Independent.

На данный момент, согласно выводам исследователей, на Земле нет технологии, способной помочь избежать подобной угрозы. После столкновения могут исчезнуть несколько стран или целый континент.

Даже если об этом станет известно за полгода, люди не успеют запустить космический корабль, который изменит траекторию полета астероида. Единственный выход, который придумали правительства стран, — эвакуация населения из района гипотетического падения небесного тела.

«Эти учения в конечном итоге помогают сообществу планетарной защиты общаться друг с другом и с нашими правительствами, чтобы гарантировать, что мы все скоординированы, если в будущем будет выявлена ​​потенциальная угроза столкновения», — заявил директор подразделения НАСА по исследованию сближающихся с Землей объектов Линдли Джонсон.

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