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Журналистке из Нью-Йорка помог с переездом случайный прохожий. Им оказался Вуди Харрельсон

Виктория Шанина
Сегодня в 17:34

Журналистка издания The Wall Street Journal Алекс Джанин рассказала в твиттере историю о том, как ей случайно помог Вуди Харрельсон. Девушка носила вещи во время переезда, и актер подхватил у нее горшки с цветами.

«Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать с нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — написала Джанин. По ее словам, мужчина посоветовал чаще поливать растения.

«Я несла велосипед в грузовик, в это время он вышел из ближайшего магазина и спросил, знаю ли я, где находится ближайшая станция по аренде велосипедов. Мы немного поболтали, а потом он предложил нам свою помощь! Сначала мы отказывались, но он настоял, он такой добрый», — пояснила журналистка.

История быстро набрала популярность в сети — под постом уже более 500 тыс. лайков и 24 тыс. репостов. В комментариях начали вспоминать похожие случаи с участием Вуди Харрельсона.

«Вуди Харрельсон — феноменальный человек. Когда он снимался в Атланте, он просто приходил в спортзал без охраны и тренировался со всеми. В отличие от многих менее известных или популярных актеров»
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