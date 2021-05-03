Журналистке из Нью-Йорка помог с переездом случайный прохожий. Им оказался Вуди Харрельсон

Журналистка издания The Wall Street Journal Алекс Джанин рассказала в твиттере историю о том, как ей случайно помог Вуди Харрельсон. Девушка носила вещи во время переезда, и актер подхватил у нее горшки с цветами. «Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать с нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — написала Джанин. По ее словам, мужчина посоветовал чаще поливать растения.

«Я несла велосипед в грузовик, в это время он вышел из ближайшего магазина и спросил, знаю ли я, где находится ближайшая станция по аренде велосипедов. Мы немного поболтали, а потом он предложил нам свою помощь! Сначала мы отказывались, но он настоял, он такой добрый», — пояснила журналистка. История быстро набрала популярность в сети — под постом уже более 500 тыс. лайков и 24 тыс. репостов. В комментариях начали вспоминать похожие случаи с участием Вуди Харрельсона.

Woody Harrelson is a phenomenal human being. Whenever he films in Atlanta he would just show up at the gym no security and get his workout in. Unlike many less known or popular actors.... — GREATNESS REALIZED 🏁 Pariah, yet stay in the loop (@awthentix) May 2, 2021 «Вуди Харрельсон — феноменальный человек. Когда он снимался в Атланте, он просто приходил в спортзал без охраны и тренировался со всеми. В отличие от многих менее известных или популярных актеров»