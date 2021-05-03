Журналистке из Нью-Йорка помог с переездом случайный прохожий. Им оказался Вуди Харрельсон

Журналистка издания The Wall Street Journal Алекс Джанин рассказала в твиттере историю о том, как ей случайно помог Вуди Харрельсон. Девушка носила вещи во время переезда, и актер подхватил у нее горшки с цветами.
«Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать с нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — написала Джанин. По ее словам, мужчина посоветовал чаще поливать растения.
«Я несла велосипед в грузовик, в это время он вышел из ближайшего магазина и спросил, знаю ли я, где находится ближайшая станция по аренде велосипедов. Мы немного поболтали, а потом он предложил нам свою помощь! Сначала мы отказывались, но он настоял, он такой добрый», — пояснила журналистка.
История быстро набрала популярность в сети — под постом уже более 500 тыс. лайков и 24 тыс. репостов. В комментариях начали вспоминать похожие случаи с участием Вуди Харрельсона.