Дзюба вышел на церемонию награждения золотой медалью и кубком РПЛ в костюме Дэдпула

Во время церемонии награждения футболист «Зенита» Артем Дзюба вышел на поле в костюме Дэдпула. Золотую медаль игрок повесил на своего сына, а позже снял маску и поднял кубок РПЛ. Фотографию опубликовали в твиттере футбольного клуба.

Дзюба признался, что в костюме он «чуть не задохнулся». «Дэдпул умеет все, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Костюм у меня давно, и я хотел как‑то побаловаться, третье подряд чемпионство — можно себе позволить», — сказал он в эфире «Матч ТВ».