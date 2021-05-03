Дзюба вышел на церемонию награждения золотой медалью и кубком РПЛ в костюме Дэдпула

Во время церемонии награждения футболист «Зенита» Артем Дзюба вышел на поле в костюме Дэдпула. Золотую медаль игрок повесил на своего сына, а позже снял маску и поднял кубок РПЛ. Фотографию опубликовали в твиттере футбольного клуба.
Дзюба признался, что в костюме он «чуть не задохнулся». «Дэдпул умеет все, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Костюм у меня давно, и я хотел как‑то побаловаться, третье подряд чемпионство — можно себе позволить», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
«Я не знаю, что движет человеком в этом костюме. Кто разрешил ему надеть красное?», — спрашивал Аршавин, комментирующий матч.
Накануне «Зенит» обыграл московский «Локомотив» на «Газпром Арене» со счетом 6:1 в матче Российской премьер-лиги. Такой результат обеспечил команде досрочную и третью подряд победу в чемпионате России.
Дзюба забил в ворота «Локомотива» два мяча.