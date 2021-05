Российские миллиардеры и «Роснефть» подали иски о клевете к автору книги «Люди Путина»

Три российских миллиардера и компания «Роснефть» подали иски в лондонский суд с обвинениями в клевете к издательству HarperCollins и автору книги «Люди Путина» Кэтрин Бэлтон. Об этом сообщает Financial Times.

Среди истцов числятся совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Их интересы представляют авторитетные лондонские юридические компании — Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing.

Миллиардеры упоминаются в книге бывшего московского корреспондента Financial Times Бэлтон. «Люди Путина» рассказывают историю прихода к власти Владимира Путина и его отношениях с российскими олигархами. Работу журналистки опубликовали в апреле 2020 года, тогда же газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали ее лучшей книгой года.

Первым судебный иск о клевете подал владелец «Челси» Роман Абрамович в марте. В заявлении на сайте футбольного клуба говорится, что претензия к HarperCollins «связана с рядом ложных и клеветнических заявлений» в отношении российского бизнесмена. «В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержится ложная информация о покупке им футбольного клуба „Челси“ и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», — следует из заявления юристов.

Согласно «Людям Путина» Бэлтон, в 2003 году Абрамович купил «Челси» по приказу Путина — и это не единственное утверждение в книге, с которым миллиардер не согласен. Об обстоятельствах покупки журналистке рассказал бывший владелец «Межпромбанка» Сергей Пугачев, некогда входивший в ближний круг президента. В 2017 году Высокий суд Лондона назвал Пугачева ненадежным свидетелем.

Представитель Фридмана заявил газете, что подача исков не была скоординированной, а действовали они исходя из окончания срока исковой давности и отказа HarperCollins «обсуждать ряд мер по устранению замечаний».