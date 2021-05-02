Астронавты первой миссии SpaceX к МКС успешно приземлились в Атлантическом океане

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами вернулся на Землю после первой регулярной миссии SpaceX к МКС. Трансляция приземления в Атлантическом океане велась на ютьюб-канале NASA.
Ночью 2 мая корабль отстыковался от МКС и через шесть с половиной часов приземлился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. На борту корабля находились 4 астронавта: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.
Экипаж Crew Dragon-1 провел на МКС полгода, прибыв туда в ноябре 2020 года. 24 апреля на космическую станцию прилетел второй экипаж на корабле Crew Dragon-2.
Комментаторы трансляции отметили, что последний раз приводнение американских астронавтов в ночное время было с космическим кораблем Apollo в декабре 1968 года.
Модель космического пилотируемого корабля Crew Dragon предназначена для доставок членов экипажа и грузов на МКС. Его разработала компания Илона Маска SpaceX вместе с NASA.