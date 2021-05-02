Астронавты первой миссии SpaceX к МКС успешно приземлились в Атлантическом океане

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами вернулся на Землю после первой регулярной миссии SpaceX к МКС. Трансляция приземления в Атлантическом океане велась на ютьюб-канале NASA.

Ночью 2 мая корабль отстыковался от МКС и через шесть с половиной часов приземлился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. На борту корабля находились 4 астронавта: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути.