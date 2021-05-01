В возрасте 77 лет скончался российский и советский музыкальный продюсер Михаил Плоткин. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев.

Как сообщил Байтазиев, его не стало в 8.20 утра. «Человек-легенда, патриарх нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как „Лейся песня“, „Веселые ребята“, „Самоцветы“ и „Надежда“. Человек-праздник… Покойся с богом, дорогой друг! Пусть земля тебе будет пухом!» — написал он у себя в инстаграме.

Композитор Владимир Евзеров уточнил «Российской газете», что причиной смерти Плоткина стали последствия перенесенного в марте COVID-19. «Он не хотел госпитализироваться. Я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах», — рассказал он. После выписки из больницы состояние Плотникова продолжало ухудшаться.

Михаил Плоткин был первым продюсером Аллы Пугачевой, когда певица пела в ансамбле «Веселые ребята», а затем продолжал работу администратора в «Самоцветах». Он также основал коллективы «Лейся, песня» и «Надежда».