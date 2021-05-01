Сколько получали гендиректоры Disney и Netflix во время коронакризиса и массовых сокращений

Издание Variety опубликовало расследование о зарплатах руководящих лиц в крупнейших медиакомпаниях США во время пандемии коронавируса. Среди них оказались AT&T, Comcast, Discovery, Disney, Fox, Lionsgate, Netflix и ViacomCBS. В 2020 году начался глобальный кризис, из‑за которого закрылись кинотеатры, тематические парки (приостановили работу все Диснейленды в мире и оба парка развлечений Universal), были прекращены съемки фильмов, сериалов и телешоу. Все это привело к массовым увольнениями и сокращениям зарплат — общая занятость всех названных компаний упала на 57 153 человека.

Некоторые гендиректоры попали в газеты с громкими заголовками о том, что они отказались от зарплат ради своих сотрудников. Все затягивали ремни, однако кому‑то повезло чуть больше, и этот период продлился недолго. «Он [масштаб] был в значительной степени косметическим, — заявила менеджер программы вознаграждений гендиректоров в As You Sow. — Большинство этих компаний выпустили огромные пресс-релизы, в которых объявлялось, как они делают что‑то значимое, избавляясь от зарплаты генерального директора. Когда зарплаты вернулись, они уже не делали громких заявлений». По словам директора Центра корпоративного управления Джона Л. Вайнберга при Университете Делавэра Чарльза М. Элсона, всем топ-менеджерам полагаются долгосрочные льготы. Некоторые из них пошли на сокращение зарплат, однако большая часть потерянных денег будет (или уже) компенсирована. Из‑за падения стоимости акций, средняя сумма компенсаций снизилась на 12% — теперь она составляет 28,9 млн долларов. Согласно расчетам средней заработной платы, рядовой сотрудник получит столько же за 306 лет работы. Медиамагнаты оправдывают высокие выплаты большим вкладом топ-менеджеров в развитие компании, а также их отношением к работникам, клиентам, сообществу, окружающей среде, акционерам и борьбе с коронавирусом. Представляем ниже список гендиректоров и их доходов. Disney Роберт Айгер Председатель совета директоров. Компенсация за 2020 год составила 21 млн долларов Роберт Чапек Главный исполнительный директор. Компенсация — 14,2 млн долларов Компенсация рядовым сотрудникам составила 51 073 долларов. На доходы в The Walt Disney Company в 2020-м сильно повлияли два фактора: пандемия и конфликт с инвесторами, которые были не согласны с гигантскими выплатами топ-менеджерам. Убыток от коронавируса составил 2,8 млрд долларов при 10,4 млрд долларов чистой прибыли, а владельцы более половины акций выступили против больших компенсаций. Совет директоров решил отказаться от бонусов за результативность для всех лидеров. 2019 год для Айгера стал «годом выдающихся достижений» из‑за приобретения студии Fox и других развлекательных активов — за это он получил 21,8 млн долларов компенсации (на 80% больше, чем планировалось). В 2020-м, несмотря на решение совета и отсутствие крупных сделок, картина не сильно изменилась — Роберт Айгер остался самым высокооплачиваемым руководителем и получил за год 21 млн долларов.

Сенатор США Элизабет Уоррен заявила, что высокие компенсации для руководителей «ослабили финансовую подушку и способность Disney удерживать своих передовых работников, а также платить им в условиях пандемии». Компания ответила письмом, назвав замечания сенатора «необдуманными и вводящими в заблуждение». Comcast (материнская компания NBC, DreamWorks, Universal Picture) Брайан Робертс Главный исполнительный директор Comcast. Компенсация за 2020 год составила 32,7 млн долларов Джефф Шелл Главный исполнительный директор NBCUniversal. Компенсация — 16,5 млн долларов Компенсация рядовым сотрудникам — 86 206 долларов В апреле 2020-го руководители Comcast, включая Робертса, заявили, что будут жертвовать все свои доходы на усилия по борьбе с COVID-19 в течение всей пандемии. Спустя полгода гендиректоры начали задерживать и сокращать зарплаты сотрудников. Брайан Робертс пожертвовал 1,7 млн долларов на борьбу с пандемией и потерял 2,2 млн долларов из‑за падения акций и его личных денежных бонусов. Совет директоров похвалил Робертса за «успешное руководство компанией в этот беспрецедентный период», наградив 32,7 млн долларов. Шелл получил свою прибыль за «успешный запуск Peacock» и сотрудничество с онлайн-кинотеатрами, которые представляют картины Universal Studios. Совет объяснил это тем, что «все больше потребителей переходят на просмотр потокового контента», а значит нужно создавать больше оригинальных фильмов и сериалов. Netflix Рид Хастингс Соучредитель, председатель и директор. Компенсация за 2020 год — 43,2 млн Тед Сарандос Главный коммерческий директор. Компенсация — 39,3 млн долларов Компенсация рядовым сотрудникам — 219 577 долларов 2020 год стал успешным для Netflix — бизнес-модель компании оказалась удачной в условиях пандемии. Население осталось взаперти дома и нуждалось в сфере развлечений. Сериалы «Ход королевы» и «Бриджертоны», например, привели 37 млн новых платных подписчиков. Однако пришлось иметь дело с дополнительной конкуренцией — появились новые потоковые сервисы вроде Disney Plus и HBO Max.

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Netflix выплачивает годовую компенсацию из денег, закрепленных за акциями. В 2020 году компания привлекла много новых инвесторов благодаря предоставлению большего количество информации о внутренних делах. Следовательно, выплаты стали еще больше. Хастингс, при зарплате 650 тыс. долларов, получил 42,4 млн долларов компенсаций от роста стоимость на ценные бумаги. Сарандос, наоборот, большую часть дохода получает в виде заработной платы — 20 млн долларов. Во время пандемии никто из руководства не отказался от гонораров и бонусов, а комитет по компенсациям принял решение «не вносить никаких изменений в компенсацию руководящему составу на 2021 год». 21st Century Fox Руперт Мердок Председатель совета директоров. Компенсация за 2020 год составила 34 млн долларов Лахлан Мердок Исполнительный председатель, генеральный директор. Компенсация — 29,2 млн долларов Компенсация рядовым сотрудникам — 81 307 долларов Руперт Мердок и его сын опубликовали письмо для сотрудников, в котором пообещали отказаться от дохода с мая по сентябрь 2020 год, чтобы «продолжать обеспечивать зарплату и льготы в течение всего этого кризиса». За это время они лишились примерно 2% своих гонораров — было перечислено 1,3 млн долларов. В этот период в отношении Fox News появилось много обвинений в дезинформации, которая ослабила борьбу с распространением коронавируса. Представитель компании отметил, что сеть предоставила общественности «информацию, чтобы лучше понять пандемию COVID-19 и ее влияние на национальный и местный уровень». Из‑за этого доверие к Fox News упало, а с критерием «отношение к работникам, клиентам, сообществу и коронавирусу» Лахлан и Руперт Мердок не справились. Общую структуру оплаты труда они также не изменили, зато занялись расчетом долгосрочных поощрений. Правление «мало ожидает, что целевые показатели эффективности, ранее установленные на финансовый период 2020–2022 годов, будут достигнуты».