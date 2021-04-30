Арестован мусульманский книгоиздатель Асламбек Эжаев. Его подозревают в финансировании терроризма

Суд в Москве арестовал на два месяца директора крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбека Эжаева. Его подозревают в финансировании терроризма, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Эжаева.
По версии следствия, книгоиздатель как минимум с 2012 года проводил конспиративные встречи с контрагентами, на которых получал деньги для финансирования «Исламского государства». Представительница СК Светлана Петренко заявила, что за это время Эжаев перевел более 34 млн рублей лицам, разыскиваемым в России за террористические преступления.
По словам Петренко, издательский дом «Умма» использовался в том числе для сбора и перевода денег. В ФСБ отметили, что некоторые книги этого издательства признавались экстремистскими и имеют ваххабитский толк, пропагандируют идею «всемирного халифата».
Асламбек Эжаев родился в 1963 году в чеченском селе Шатой. В 1980-е он переехал в Москву, где в 1989-м занялся книгоиздательским бизнесом. Издательство «Умма», которое выпускает исключительно исламскую литературу, он основал в 2002 году.