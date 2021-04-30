Арестован мусульманский книгоиздатель Асламбек Эжаев. Его подозревают в финансировании терроризма

Суд в Москве арестовал на два месяца директора крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбека Эжаева. Его подозревают в финансировании терроризма, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Эжаева.

По версии следствия, книгоиздатель как минимум с 2012 года проводил конспиративные встречи с контрагентами, на которых получал деньги для финансирования «Исламского государства». Представительница СК Светлана Петренко заявила, что за это время Эжаев перевел более 34 млн рублей лицам, разыскиваемым в России за террористические преступления.