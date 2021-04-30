В Москве начали тестировать «народный» каршеринг. Первым пользователям бесплатно оформят ОСАГО

Дептранс Москвы открыл регистрацию первых 100 участников «народного» каршеринга. Об этом сообщил в телеграм-канале ведомства его глава Максим Ликсутов.

Для участия в тестировании сервиса владельцам автомобилей нужно скачать приложение «Рули». Когда автомобиль им не нужен, они могут выставить объявление о краткосрочной аренде машины с их условиями.

Пользователям необходимо отметить потенциальных арендаторов из списка контактов в телефоне. Им придут уведомления, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе. Условия аренды обсуждаются онлайн — где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет и сколько это стоит.

Ликсутов пояснил, что на первом этапе взять автомобиль в аренду смогут только друзья и знакомые пользователей. Это связано с тем, что большинство воспринимают свою машину как личное пространство и далеко не все готовы запустить в нее незнакомого человека.

Первым 100 участникам Дептранс установит в автомобиль все необходимое оборудование — GPS-трекеры и устройства удаленного доступа. Также им бесплатно оформят ОСАГО на срок тестирования сервиса.

Одновременно сервис «Рули» запускается и в Петербурге. Он будет работать на платформе, разработанной московским Дептрансом.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать «народный» каршеринг еще в августе 2018 года, однако первые подробности о платформе стали известны только осенью 2020-го. Тогда глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что автовладельцы смогут сами определять, кому разрешить брать автомобиль в аренду и где его вернуть. При этом он пообещал, что сервис будет внимательно отслеживать профили пользователей, проверяя наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.