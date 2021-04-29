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Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:45

Майские праздники не за горами, и многие добавили в планы выход на природу. Это значит, что у спасателей и волонтеров поисковых отрядов прибавится работы — люди до сих пор не знают элементарных правил поведения, если вдруг заблудились в лесу. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ежедневно в лесу пропадает до 100 человек.

Пользовательница с ником Булочка с укоризной написала тред в твиттере, в котором рассказала свою историю пропажи и прописала порядок действий на случай, если «заложником» леса окажетесь вы или ваши близкие. И неважно, что лес маленький или вы знаете его как свои пять пальцев.

Как говорит сама Булочка, именно этот случай стал толчком к изучению правил поведения в лесу

В первые же минуты девушка совершила все возможные ошибки, которые делают неопытные гуляки. Она начала самостоятельно выбираться из леса, думая, что идет в направлении выхода. На ее пути даже встретился человек, но вместо того, чтобы остаться с ним, она спросила дорогу и отправилась дальше.

Люди, с которыми она пришла в лес, не заметили ее пропажи. Вскоре девушка вспомнила одно из главных правил — оставаться на месте. Она не успела уйти далеко, а ее истошные крики «ау!» помогли другим найти заплутавшую.

Как не заблудиться в лесу и что делать, если уже заблудился


  • Оставьте записку о том, что уходите в лес в одиночку и куда направитесь, и обязательно укажите время возвращения или звонка. Если ваш близкий не вернулся и не позвонил, а прошло уже много времени, то нужно бить тревогу;
  • Если в лес вы идете вдвоем, то не теряйте друг друга из поля зрения;
  • Оденьтесь в яркую одежду — так вас легче будет найти;
  • Возьмите с собой заряженный телефон и пауэрбанк. Инструктор «Лизы Алерт» Ксения Кнорре Дмитриева рассказала, что некоторые грибники не берут в лес телефон, чтобы не потерять его, и это стоит им жизни;
  • Установите на телефон карту в офлайн-формате, чтобы по GPS-трекеру выйти на дорогу или в населенный пункт. Если же в лес идут дети или пожилые родственники, то настройте в их телефоне возможность делиться своим местоположением. В крайнем случае возьмите компас, но перед этим научитесь пользоваться им;
  • Оставляйте метки по ходу движения глубоко в лес — они станут ориентирами на пути обратно;
  • Если вы понимаете, что заблудились, то оставайтесь на месте. Велика вероятность, что чем дальше вы идете, тем глубже заходите в лес;
  • Не паникуйте и посмотрите на солнце — оно подскажет, в какой стороне север, запад, юг и восток. А вот пользу мха на деревьях пользовательница ставит под сомнение, он вряд ли сильно поможет. Также не стоит лезть на дерево — есть риск упасть и травмироваться, а высоко забраться все равно вряд ли получится;
  • Позвоните в службу спасения (112) и на номер «Лизы Алерт» — 8 (800) 700 54 52. Булочка отмечает, что в этом случае набирать родственников не стоит: они будут перезванивать, занимать линию и садить заряд телефона. Лучше сосредоточьтесь на указаниях оператора — и оставайтесь на месте;
  • Если у вас не получилось дозвониться или вы знаете, что поиски затянутся, найдите сухое открытое место, чтобы вас было видно с воздуха, и попробуйте соорудить укрытие от непогоды;
  • Слышите сирену — это значит, что вас ищут и нужно оставаться на месте или подавать знаки;
  • Если пропали не вы, а ваш близкий друг или родственник, то незамедлительно обращайтесь в поисковые отряды и полицию. Вы тоже можете поучаствовать в поиске, но делать это самостоятельно не надо, иначе рискуете потеряться сами;
  • Вспоминая совет выше: если человек появился в сети, не названивайте ему. Скорее всего, он уже разговаривает со специалистом службы спасения или сам вам позвонит;
  • Первые несколько часов после пропажи — самые важные, ведь следы человека еще «горячие», и это повышает шансы найти его живым.
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