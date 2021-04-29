Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция

Майские праздники не за горами, и многие добавили в планы выход на природу. Это значит, что у спасателей и волонтеров поисковых отрядов прибавится работы — люди до сих пор не знают элементарных правил поведения, если вдруг заблудились в лесу. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ежедневно в лесу пропадает до 100 человек.

Пользовательница с ником Булочка с укоризной написала тред в твиттере, в котором рассказала свою историю пропажи и прописала порядок действий на случай, если «заложником» леса окажетесь вы или ваши близкие. И неважно, что лес маленький или вы знаете его как свои пять пальцев.