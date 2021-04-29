В галерее Казанского вокзала открылась выставка кинетического искусства «Пересекая пространство»

«В центральном зале пятиметровая самонапряженная спираль Вячеслава Колейчука взвивается к куполу, увлекая за собой биоморфные кинетические объекты Владимира Мартиросова , абстрактные картины Юрия Злотникова, Риммы Заневской-Сапгир, Александра Григорьева и многих других художников», — говорится в пресс-релизе.

Новая выставка реализует и осмысляет ключевые идеи кинетизма через метафору пути по бескрайним просторам. Ее экспозиция обыгрывает эстетику театральной постановки, сменяющихся впечатлений, представленных в виде декораций.

В галерее «Царская башня» Казанского вокзала проходит групповая выставка «Пересекая пространство». Она продолжает серию проектов о кинетическом искусстве, подготовленных при участии галереи «Триумф», сообщили « Афише Daily » организаторы.

Проводником по экспозиции выступает визуальная поэзия. Она проявляется на окнах и расширяется в пространстве, обращая внимание зрителя на переживание бесконечности мира.

«Пересекая пространство» открывает серию институциональных проектов галереи «Царская башня» с участием знаковых художников, предлагая новые возможности восприятия и осмысления кинетического направления в современном искусстве. Выставка продлится до 15 сентября 2021 года.