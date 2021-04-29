Jars выпустили сингл «Самый лучший фестиваль». Это первый релиз группы в этом году

Трек стал первым релизом коллектива в этом году. Сингл сопровождается бисайдом — ремиксом от Frailtynine на композицию «Москва слезам не верит», которая вошла в прошлогодний альбом коллектива «ДЖРС III» .

«До последнего момента „Фестиваль“ можно было послушать только на кассетах и дисках <…> Текст я писал летом, под впечатлением от движа в Беларуси, но теперь он звучит как будто совсем безнадежно», — написал о песне фронтмен Jars Антон Образина.

Группа также анонсировала совместный концерт с группой Eeva, который пройдет 1 мая в московском баре «Успех». Кроме того, Jars выступят на «Подполье Fest» в Самаре, а 3 мая в пабе «Три топора» в Тольятти.