Умер комик Хуан Хойя Борха. Он был известен как герой мемов по прозвищу Хохотун

В Севилье в возрасте 65 лет скончался испанский актер и комик Хуан Хойя Борха, известный как герой мемов по прозвищу Хохотун. Об этом сообщило издание ABC de Sevilla.
Борха умер в больнице Вирхен-дель-Росио от последствий рецидива болезни сердечно-сосудистой системы. Ранее из‑за своего недуга актеру пришлось ампутировать ногу. С сентября 2020 года он проживал на территории Госпиталя де ла Каридад.
Комик стал известен в 2015 году, когда его старое интервью стало вирусным из‑за оригинального заразительного смеха Борхи и разошлось на мемы. В ролике актер рассказывал про мойщика сковородок, посуда которого уплыла в море. На видео сняли множество пародий.