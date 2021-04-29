Умер комик Хуан Хойя Борха. Он был известен как герой мемов по прозвищу Хохотун

В Севилье в возрасте 65 лет скончался испанский актер и комик Хуан Хойя Борха, известный как герой мемов по прозвищу Хохотун. Об этом сообщило издание ABC de Sevilla.

Борха умер в больнице Вирхен-дель-Росио от последствий рецидива болезни сердечно-сосудистой системы. Ранее из‑за своего недуга актеру пришлось ампутировать ногу. С сентября 2020 года он проживал на территории Госпиталя де ла Каридад.