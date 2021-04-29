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В домогательствах к юной Елене Прокловой заподозрили Олега Табакова. Вдова актера отрицает обвинения 0:32
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В домогательствах к юной Елене Прокловой заподозрили Олега Табакова. Вдова актера отрицает обвинения

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:32

Откровенное интервью Елены Прокловой о домогательствах, которым она подверглась в юности, вызвало бурную дискуссию. Пользователи соцсетей предположили, что один из обидчиков актрисы — Олег Табаков. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Табаков был одним из самых известных и уважаемых актеров, с которым снималась 15-летняя Проклова — именно в этом возрасте, по словам актрисы, ее пытался растлить некий популярный артист. Именно в него, как считают люди, могла влюбиться юная Проклова.

Звезда фильмов «Переходный возраст» и «Гори, гори, моя звезда» пока не подтвердила, но и не опровергла догадку зрителей. Однако вдова Табакова Марина Зудина уверена, что речь в интервью шла не о ее ушедшем супруге.

«Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное», — сказала Зудина.

Вдова Табакова отметила, что желает Прокловой счастья и предполагает, что коллегу подставили редакторы телепередачи «Секрет на миллион». Тем не менее, поклонники Зудиной и Табакова требуют, чтобы Проклову лишили звания «Заслуженная артистка».

Актер Владимир Наумов заявил что не верит в правдивость слов актрисы. «Начала рассказывать какие‑то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть. Да и вообще сама история, которую она рассказывала, мне абсолютно не известна», — пояснил он.

По мнению Наумова, во время съемок «Гори, гори, моя звезда» Проклова была спортивной девочкой и могла дать отпор. Всерьез рассказ актрисы не воспринял и другой ее коллега — актер Станислав Садальский.

Проклову поддержала актриса Татьяна Бронзова, жена актера Бориса Щербакова. Она заявила, что та «не умеет врать» и не могла придумать историю о домогательствах. «Я знала эту историю, но не в таких подробностях», — добавила Бронзова.

«Она освободилась от этого ужаса, который ее преследовал. Может быть, раньше она боялась об этом говорить. Этот актер был очень влиятельным человеком. Ни одна девочка, особенно молоденькая студентка, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима… В театральной тусовке об этом все знали», — подчеркнула Бронзова.

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