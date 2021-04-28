Солдаты из прошлого против инопланетян: первый тизер «Войны будущего» от Amazon Prime

В ролике показан уничтоженный мегаполис, который подожгли воинственные инопланетные существа. Люди попытаются дать им отпор, чтобы переписать историю будущего.

По сюжету путешественники во времени прибывают из 2051 года, чтобы предупредить человечество об инопланетном вторжении, которое погубит Землю. Солдаты из настощяего должны отправиться в будущее и помочь выиграть эту войну.

Среди них окажут учитель средней школы Дэн Форестер (его сыграл Крис Пратт). Он будет спасать мир ради своей дочери вместе с ученой (Ивонн Страховски) и ее отцом (Дж. К. Симмонс).

Режиссером боевика стал Крис МакКей, который снимал сериалы «Робоцып» и «Моральный Орел». Премьера состоится 2 июля на платформе Prime.

Картина должна была выйти в кинотеатрах еще в 2020 году, однако из‑за пандемии премьеру пришлось перенести. Во время перерыва Paramount продала права на фильм компании Amazon за 200 млн долларов. Именно поэтому на больших экранах зрители его не увидят – «Война будущего» выйдет только в онлайн-кинотеатре.