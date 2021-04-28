В сети появился финальный трейлер фильма «Кролик Питер 2»

В сети появился финальный трейлер сиквела фильма «Кролик Питер» о приключениях кроличьего семейства, придуманного детской писательницей Беатрис Поттер. Видео опубликовали на ютьюб-канале Sony Pictures Entertainment.
В новом фильме Питер покинет родной сад, а его друзьям и близким придется его искать. На этом пути им не раз придется рисковать, путешествовать на поезде, кататься по снежным склонам, уворачиваясь от лыжников, и даже, судя по ролику, прыгать парашютом.
Режиссером ленты о непоседливом кролике вновь стал Уилл Глюк. Он же написал сценарий продолжения совместно с Патриком Берли. Российская премьера картины намечена на 13 мая.