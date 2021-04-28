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Netflix представил тизер всех кинопремьер лета. Новые фильмы будут выходить каждую неделю

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:22

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видео с фрагментами всех фильмов, которые выйдут на платформе летом 2021 года. Ролик-тизер появился на ютьюб-канале компании.

Netflix обещает, что новые картины будут появляться каждую неделю. Летнюю программу платформы откроет «Армия мертвецов» Зака Снайдера — ее премьера намечена на 21 мая. Также сервис покажет «Отцовство», третью часть «Будки поцелуев» и мультфильм «Митчеллы против машин».

Среди других премьер — «Последний наемник» с Жаном-Клодом Ван Даммом, «Малышка» с Джейсоном Момоа, комедия «Это все он», триллер «Женщина в окне», «Бэккетт», «Монстр», «Курорт, чтобы полюбить», «Боб Росс», «Скейтерша», «Виво», «Хорошо на бумаге».

Netflix представит мелодраму «Последнее письмо от твоего любовника», анимационные картины «Охотники на троллей: Восстание титанов», «Дракон желаний» и «Америка», боевик «Кровавое красное небо» и триллер «Ледяная дорога» с Лиамом Нисоном.

Кроме того, на платформе выйдут индийский фильм «Джагаме Тхандирам», лента «Карнавал», байопик «Баджо: Божественный хвостик», мистическая картина «Увиденное и услышанное» с Амандой Сейфрид, «Кислород», «Голубое чудо», «Призрачная лаборатория» и «Улица страха».

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