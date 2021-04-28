Netflix представил тизер всех кинопремьер лета. Новые фильмы будут выходить каждую неделю

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видео с фрагментами всех фильмов, которые выйдут на платформе летом 2021 года. Ролик-тизер появился на ютьюб-канале компании.

Netflix обещает, что новые картины будут появляться каждую неделю. Летнюю программу платформы откроет «Армия мертвецов» Зака Снайдера — ее премьера намечена на 21 мая. Также сервис покажет «Отцовство», третью часть «Будки поцелуев» и мультфильм «Митчеллы против машин».