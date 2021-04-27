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В Нижнем Новгороде пройдет первая в России ярмарка цифрового искусства

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:47

На площадке ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) 23–25 июня пройдет первая в России международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий Disartive. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы конференции.

ЦИПР состоится в одном из крупнейших деловых и торговых центров России — «Нижегородской ярмарке». Хедлайнерами выступят более 50 ведущих российских CG-артистов, среди которых: Никита Реплянский, Покрас Лампас, Олег Сороко, Андрей Тюрин, Brickspacer, Aртем Tкач, Voogie, Стас Сумароков, Денис Россиев, Стан Аир, Vel и Кирилл Терехов, Петр Борода, Влад Дрямов, Артур Кондрашенков, L’bank, Никита Панин, Ольга Федорова, Subwway Moscoww, Иван Соляев, Сергей Маслов, Роман Бобков, Рустам Усманов и Anomalit Kate.

Тема ярмарки — новая цифровая экономика NFT, DeFi и искусство. Ее участники обсудят основные направления развития бизнеса и цифровых активов и обзор кейсов NFT & DeFi. Среди спикеров — основатели таких компаний, как Binance Russia, Chatex, Rarible, Berezka.DAO, 1lnch.Exchange.

«Мы уделяем особое внимание технологиям в гуманитарной сфере и их перспективам при формировании социальной модели будущего. Digital Art в рамках ЦИПР выделен в отдельное направление. На данный момент искусство уже составляет 30% от общего объема цифровых активов. Рост потребности в новых форматах и количестве контента требует применения новых технологий в искусстве. Кооперация ведущих артистов с представителями бизнеса будет способствовать появлению этих форматов», — сообщила co-founder конференции ЦИПР Ольга Пивень.

ЦИПР — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Больше подробностей о конференции, а также о выставке Disartive можно узнать на сайте.

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