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Билли Айлиш завела новый аккаунт в тиктоке и залила только один ролик. Фанаты уже догадываются зачем

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

Американская поп-певица Билли Айлиш создала себе новую страницу в тиктоке. Она назвала ее @happierthanever — в честь будущего трека «Happier Than Ever». В аккаунте всего один ролик — 15-секундный тизер нового романтического трека певицы.

«Когда я вдали от тебя, я счастливее, чем когда‑либо», — поет Билли Айлиш.

@happierthanever

Happier Than Ever

♬ original sound - Happier Than Ever

Менее чем за сутки тизер собрал 3,5 млн просмотров и 1,3 млн лайков. У самого аккаунта уже 465,2 тыс. подписчиков и синяя галочка верификации. Ролик не только подогрел интерес к песне «Happier Than Ever», но и породил множество вопросов о том, зачем нужно было создавать отдельную страницу в тиктоке.

Самым популярным предположением стал новый альбом певицы. Пользователи уверены, что в этом аккаунте вскоре появятся анонсы других синглов, которые станут полноценной пластинкой Билли Айлиш.

«Она создала страницу в тиктоке для ее нового альбома»
«„Happier Than Ever“ — это название альбома»

В феврале вышел документальный фильм «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry» («Билли Айлиш: Слегка размытый мир»). Певица рассказала, что работает над новой композицией, и пообещала выпустить альбом, написанный во время карантина. Дату релиза она не назвала.

Особенно внимательные поклонники заявили, что изначально этот аккаунт в тиктоке был создан в качестве промо документалки. А потом Билли Айлиш его просто переименовала, чтобы опубликовать тизер.

«На самом деле это был аккаунт для ее документалки. Она просто сменила никнейм на название ее альбома»

Есть и третий тип фанатов — те, кто уже не сомневается в выпуске альбома и ждет в нем фит с Оливией Родриго. В одном из интервью девушка заявила, что мечтает о коллаборации с Билли Айлиш.

Тем не менее официально Билли Айлиш еще догадки не подтвердила. Во всех соцсетях она просто пишет: «Happier Than Ever».

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