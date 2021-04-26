«Средний мир», «Царь-птица» и «Бог Дьесегей»: в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива якутского кино

В московском кинотеатре «Иллюзион» с 30 апреля по 8 мая пройдет большая ретроспектива якутского кино. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы программы.

Для показа отобрали 15 фильмов. Среди них — первая полнометражная якутская картина «Средний мир» Алексея Романова об обрядах и верованиях народа Саха, вышедшая в 1993 году, хит ММКФ «Царь-птица» Эдуарда Новикова и участник Берлинале «Бог Дьесегей» Сергея Потапова.

Также в ретроспективу вошли «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, хорроры «Мой убийца» Костаса Марсана и «Проклятый хомус» Петра Хики, «Агент Мамбло», «Тыгын-Дархан», «Республика Z» и «Хара дьай».

Кроме того, зрители смогут попасть на премьеры подростковой истории любви «Потанцуй со мной» Никандра Федорова, мистического триллера «Замыкание» Татьяны Эверестовой и военной драмы «Рядовой Чээрин» Дмитрия Кольцова.

Посмотреть полное расписание программы можно на сайте кинотеатра. Там же продаются билеты.