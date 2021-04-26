В Коммунарке хотели построить филиал Московского зоопарка. Но проект приостановили из‑за пандемии

Руководству Московского зоопарка пришлось приостановить план по созданию филиала в Новой Москве из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

По ее словам, новый центр для животных мог появиться в Коммунарке. Однако с началом пандемии обсуждения этого проекта прекратились. «Мы его сейчас даже не обсуждаем. И вот этот вопрос уже не поднимается», — заявила Акулова.

При этом руководитель зоопарка положительно оценила работу зоопитомника, открытого под Волоколамском два года назад. Акулова отметила, что посещаемость зоопитомника растет с каждым годом.

«Посетителям очень нравится смотреть. Животные там немножко в другой среде находятся, полувольного содержания. Мы каждый год тоже занимаемся развитием этой территории», — рассказала гендиректор Московского зоопарка.

Ранее руководитель столичного Департамента развития новых территории Владимир Жидкин сообщал, что на территории Новой Москвы откроется филиал зоопарка площадью 500–600 гектаров. Он должен был появиться около административно-делового центра в Коммунарке.