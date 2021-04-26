Инженер из Испании создал версию Telegram с проводами и кнопками. Для своей 96-летней бабушки

Пользователь в твиттере с ником @mrcatacroquer поделился своим изобретением для 96-летней бабушки. Устройство выглядит как винтажное радио и помогает пожилой женщине общаться с родственниками в Telegram.

Автор аккаунта и идеи Мануэль Лусио Дальо отмечает, что во времена глобальной пандемии и изоляции его бабушке стало сложно поддерживать связь с родными. Все уехали из Бургоса — города в Испании, где живет семья, — а освоить смартфон ей не удалось.

Его устройство получило название Yayagram — это смешение слов yaya (на кастильском диалекте это ласковое обращение к бабушке) и Telegram (название мессенджера). Все элементы интерфейса по функциям аналогичны приложению соцсети, а внешне больше близки к той эпохе, когда не было сенсорных экранов. Физические кнопки пожилой женщине оказалось освоить гораздо легче.