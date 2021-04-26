Инженер из Испании создал версию Telegram с проводами и кнопками. Для своей 96-летней бабушки

Пользователь в твиттере с ником @mrcatacroquer поделился своим изобретением для 96-летней бабушки. Устройство выглядит как винтажное радио и помогает пожилой женщине общаться с родственниками в Telegram.
Автор аккаунта и идеи Мануэль Лусио Дальо отмечает, что во времена глобальной пандемии и изоляции его бабушке стало сложно поддерживать связь с родными. Все уехали из Бургоса — города в Испании, где живет семья, — а освоить смартфон ей не удалось.
Его устройство получило название Yayagram — это смешение слов yaya (на кастильском диалекте это ласковое обращение к бабушке) и Telegram (название мессенджера). Все элементы интерфейса по функциям аналогичны приложению соцсети, а внешне больше близки к той эпохе, когда не было сенсорных экранов. Физические кнопки пожилой женщине оказалось освоить гораздо легче.
Чтобы отправить сообщение, бабушка переключает кабель, выбирая адресата, затем нажимает на кнопку и записывает послание на микрофон. Оно превращается в обычное голосовое сообщение и отправляется собеседнику. Правда, внешне такое сообщение немного отличается.
Принимает Yayagram только текстовые сообщения. Встроенный принтер автоматически печатает его на небольших листах размером с чек из магазина. В этом случае бабушка действительно получает телеграмму.
По словам Дальо, его бабушка плохо слышит, что затрудняет регулярные телефонные и видеозвонки. Yayagram дает возможность самостоятельно создавать и получать сообщения.
«Это дает ей силы и наводит мосты для общения с остальными ее внуками, которым не посчастливилось жить поблизости», — говорит он, добавляя, что его бабушка очень довольна изобретением и активно им пользуется.