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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:24

Владимир Путин подписал указ о призыве на сборы военнослужащих запаса. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству и региональным властям полагается «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан». Подразумевается, что в ближайшее время гражданам начнут приходить повестки с требованием явиться в военкомат и пройти медкомиссию. После этого их отправят в военную часть.

Под действие указа не попадают лица старше 60 лет, а также сотрудники МВД и Росгвардии, служащие в области транспорта и сельского хозяйства, учителя и многодетные родители.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Граждан в запасе могут призывать на военные сборы не чаще чем один раз в три года. Максимальная продолжительность такого мероприятия — 2 месяца, а суммарно запасник может провести на сборах не больше года. Им в полном объеме выплачивается зарплата и сохраняется рабочее место.

1 апреля в России начался призыв на срочную военную службу. По предварительным оценкам, войска пополнятся на 134 тыс. новобранцев.

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