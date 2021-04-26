Исследование: каждый третий подросток никому не рассказывал о кибербуллинге из‑за чувства стыда

39% подростков, подвергавшихся кибербуллингу, не рассказывали о своем опыте взрослым. На это указали результаты исследования онлайн-школы «Фоксфорд» среди учеников 5-9 классов, рассказали «Афише Daily» организаторы опроса.

Еще 34% детей смогли поделиться этим только c близкими друзьями, а поговорить о случившемся с родителями или другими взрослыми в семье смогли лишь 24%. Остальные 5% доверились бы учителям.

Самой популярной причиной, почему подростки не рассказывают о травле в сети, является стыд — так сказали 28% девочек и 19% мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет. 22% признались, что им некому рассказать об этом. Среди других причин также страх наказания и опасения, что им никто не поверит. В 64% случаев родители поддерживают и помогают решить проблему, но 11% взрослых запрещали детям пользоваться интернетом после того, как узнавали о кибербуллинге.

В целом большинство юных участников исследования знают про кибербуллинг. 76% осведомлены, как вести себя в случае травли в интернете — чаще всего это подростки 15-16 лет. Однако 28% опрошенных не знакомы с таким явлением. Зачастую дети сталкиваются с онлайн-троллингом и взломом личного аккаунта, реже всего — с аутингом или доксингом (размещение личной информации без разрешения).

Опрос провели в рамках подготовки курса «Cyberfox 2021: защита от взлома», благодаря которому дети узнают как не попасться на уловки киберпреступников и проводить время в сети безопасно.