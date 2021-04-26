Джек Блэк поставил вакцину и трансформировался в Капитана Америку! Посмотрите, насколько он хорош

Актер Джек Блэк поставил вакцину от коронавируса и испытал на себе серьезный побочный эффект — он трансформировался в супергероя Капитана Америку. Какую именно американскую прививку (Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson) он поставил, не уточняется.

На видео видно, как Блэку ставят укол в плечо — и эффект от него наступает моментально. Он становится больше, надевает шлем супергероя и трусы с флагом США — и все, это минимальный набор экипировки. В руках щит Капитана Америки, которым актер рушит все игрушечные препятствия на своем пути.