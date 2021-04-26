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Джек Блэк поставил вакцину и трансформировался в Капитана Америку! Посмотрите, насколько он хорош

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:00

Актер Джек Блэк поставил вакцину от коронавируса и испытал на себе серьезный побочный эффект — он трансформировался в супергероя Капитана Америку. Какую именно американскую прививку (Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson) он поставил, не уточняется.

На видео видно, как Блэку ставят укол в плечо — и эффект от него наступает моментально. Он становится больше, надевает шлем супергероя и трусы с флагом США — и все, это минимальный набор экипировки. В руках щит Капитана Америки, которым актер рушит все игрушечные препятствия на своем пути.

Под трек Эминема «Lose Yourself» Джек Блэк посвящает себя разрушению всего и вся на своем заднем дворе

Это, вероятно, последняя часть пародий Блэка на ключевых персонажей киновселенной Marvel. В конце видео он добавил нарезку из видео, в которых он превращался в Тора, Халка, Железного человека и Человека-паука. Этим актер занимался весь карантин, перепробовав все возможные образы на себе.

Бонус! Джек Блэк показывает Джимми Фэллону превосходный навык игры на своем Sax-a-Boom.

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