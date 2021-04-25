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В Небраске мем про имя Джош стал реальностью. Там прошла настоящая «битва Джошей», и есть победитель

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:35

В американском городе Линкольн (штат Небраска) прошла настоящая «битва Джошей», куда собрались сотни других Джошей, чтобы отстоять право носить имя Джош. Об этом написало местное издание Lincoln Journal Star, а еще велась трансляция на ютьюбе.

Поводом к столкновению послужила шутка пользователя твиттера Джоша Свэйна, которую он выложил в 2020 году. Он создал чат, куда добавил своих полных тезок, и объявил, что 24 апреля 2021 года состоится битва Джошей за право ношения этого имени. Победитель оставит свое имя, проигравшие — должны будут сменить.

Когда до 24 апреля оставалась неделя, Джош Свэйн напомнил тезкам, что это была не шутка и событие действительно состоится. В качестве оружия он предложил приносить с собой плавательный нудлы — длинные полиэтиленовые палки.

Организатор полагал, что на встречу никто не придет, и сражаться придется с самим собой. К тому же, на его сообщение не отозвался ни один из Джошей. Но в назначенный день на поле, координаты которого написал Джош, пришли сотни его тезок. Сражение на нудлах началось в полдень.

В один момент автор оригинальной шутки Джош Свэйн вышел на дуэль с другим Джошем Свэйном, чтобы сразиться в «Камень, ножницы, бумага». Выиграл Джош Свэйн.

Вход на событие был не «только для Джошей», поэтому посмотреть на битву пришли люди с другими именами. Они встали вокруг поля и держали плакаты «Вперёд, Джош!», «Давай, Джош! Побей Джоша!» и «Я за Джоша». Некоторые даже сделали футболки «Я люблю Джоша».

Великолепный план сражения. Надежный, как швейцарские часы

В конце эпического противостояние объявили победителя — пятилетнего Джоша Винсона-младшего из Линкольна. Его наделили титулом «Короля Джоша», надели на него корону из Burger King (она оказалась мальчику немного великовата и скатилась на лицо) и пояс чемпиона. «Я сражусь с каждым», — пообещал Винсон-младший под всеобщее ликование и аплодисменты.

Автор твита Джон Свэйн собрал почти 10 тыс. долларов на благотворительность в честь мероприятия — эти деньги он направит детскому госпиталю. И это еще не все: во время битвы он организовал сбор еды для организации, которая занимается помощью для нуждающихся.

Состоится ли массовая разборка Джошей в следующем году, пока неизвестно.

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