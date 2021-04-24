Российское посольство ответило на высылку дипломатов из стран Балтии хештегом SmallDickEnergy

Посольство России в Минске на своей официальной странице в твиттере ответило хештегом SmallDickEnergy на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии.

Фраза «small dick energy» дословно переводится как «энергия маленького пениса». Ее используют в ситуациях, когда кто‑то ведет себя заносчиво, скрывая тем самым неуверенность в себе. Российское посольство поставило такой хештег, ретвитнув пост министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства России за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом», — написал Ландсбергис.

Вскоре после публикации твит с хештегом пропал со страницы посольства. Однако в твиттере сохранился скриншот этой записи. Многие пользователи раскритиковали российских сотрудников диппредставительства, а некоторые извинились перед гражданами стран Балтии.

В апреле Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из‑за подозрений в причастности спецслужб России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В знак солидарности с чешскими властями Литва выслала двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония — по одному. Еще трех представителей российской дипмиссии выслала Словакия.