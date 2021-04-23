В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Вишневый сад. Комедия» Юрия Муравицкого

В Театре на Таганке 23 и 24 апреля впервые представят спектакль Юрия Муравицого «Вишневый сад. Комедия» с Ириной Апексимовой в одной из центральных ролей. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

Новая постановка — остроумное переосмысление пьесы Антона Чехова, оформленное в эстрадной стилистике. Помимо Апексимовой в спектакле участвуют Любовь Селютина, Сергей Векслер, Александр Резалин, Роман Колотухин, Антон Ануров, Павел Левкин и другие актеры.

По словам Муравицкого, «Вишневый сад. Комедия» — это продолжение исследования драматургии Чехова и специфики его тонкого юмора, а также попытка «преодолеть эту самую „чеховскую тоску“, в которую каждый раз неизбежно проваливаемся».