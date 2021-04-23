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В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Вишневый сад. Комедия» Юрия Муравицкого

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

В Театре на Таганке 23 и 24 апреля впервые представят спектакль Юрия Муравицого «Вишневый сад. Комедия» с Ириной Апексимовой в одной из центральных ролей. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы представления.

Новая постановка — остроумное переосмысление пьесы Антона Чехова, оформленное в эстрадной стилистике. Помимо Апексимовой в спектакле участвуют Любовь Селютина, Сергей Векслер, Александр Резалин, Роман Колотухин, Антон Ануров, Павел Левкин и другие актеры.

По словам Муравицкого, «Вишневый сад. Комедия» — это продолжение исследования драматургии Чехова и специфики его тонкого юмора, а также попытка «преодолеть эту самую „чеховскую тоску“, в которую каждый раз неизбежно проваливаемся».

«Чехова-драматурга сделали священной коровой, хотя на самом деле он невероятно живой, язвительный, саркастичный автор. „Вишневый сад“ — это его последняя пьеса, что накладывает определенный отпечаток на восприятие текста как своеобразного завещания», — сказал режиссер.

Постановщик намерен разрушить стереотипы о творчестве великого классика и смело противопоставить эстрадную эстетику пафосу высокой трагедии. В проекте он продолжает курс Театра на Таганке на современную интерпретацию пьес, некогда ставших визитной карточкой труппы.

В 1975 году состоялась премьера спектакля «Вишневый сад» Анатолия Эфроса, в нем сыграли Владимир Высоцкий и Алла Демидова. Эта постановка, по мнению многих критиков, стала самой пронзительной интерпретацией пьесы в советское время.

Над постановкой «Вишневый сад. Комедия» работают художница Нана Абрашитова, композитор Луи Лебе, а также актриса и танцовщица Дарья Авратинская — она выступила в качестве ассистента Муравицкого по пластике.

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