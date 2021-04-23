Little Big, Баста и Cream Soda: VK Fest объявил первую волну артистов

Всего на фестивале будут три сцены. На «Синей сцене» выступят Баста, Елка , Мари Краймбрери, Ольга Бузова , Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, Loboda, Niletto, Zivert, Артур Пирожков и Артем Качер. На «Белой», созданной для исполнителей хип-хопа и альтернативы, — «Пошлая Молли», Markul, Ramil’, Rauf & Faik, Дора, Звонкий, Фогель, Burito, Gayazov$ Btother$, Mary Gu, OG Buda, Sqwoz Bab и Wildways. Первыми артистами «Зеленой» инди-сцены станут Лауд, Тося Чайкина, «Яаvь» и Daasha.

VK Fest, который пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Петербурга, объявил первую волну артистов. В нее вошли более 30 артистов, рассказали « Афише Daily » в пресс-службе «ВКонтакте».

Список музыкантов будет пополняться. В скором времени «ВКонтакте» объявит других исполнителей, а также блогеров и известных спикеров, которые примут участие в фестивале.

Директор по развитию музыкальных проектов «ВКонтакте» Константин Сидорков заверил, что на VK Fest будут соблюдаться все меры безопасности, актуальные для Петербурга на момент проведения ивента. «Конечно, мы верим в беззаботное лето 2021 года, но для нас в приоритете безопасность посетителей. Поэтому мы готовы и к масочно-перчаточному режиму, и к соблюдению социальной дистанции, и к ограничениям по вместимости площадки», — заявил он.

VK Fest — один из крупнейших фестивалей в России. В 2019 году на нем выступили более 50 артистов, а в 2020-м из‑за пандемии мероприятие впервые прошло в онлайн-формате. Трансляции собрали у экранов 41 млн зрителей из 203 стран (даже из Северной Кореи!).