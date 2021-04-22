Участницу московского митинга увезли в Ингушетию. В полиции отказались возбуждать дело о похищении

Московская полиция отказалась возбуждать дело о похищении девушки, которую родственники, возможно, силой увезли в Ингушетию после того, как она участвовала в митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Российской ЛГБТ-сети» Тима Бесцвета.

По его словам, девушка родом из северокавказской республики. Она переехала в Москву в 2020 году, не желая следовать традициям ислама. В ходе протестной акции в феврале 2021 года уроженку Ингушетии задержали.

В полиции выяснилось, что девушка находится в розыске: ее ищут родственники. Силовики передали семье координаты участницы митинга, и вечером 16 марта отец и брат, как утверждает Бесцвет, затолкали ее в машину и увезли на родину.

Соседка девушки по квартире написала заявление в полицию о похищении. Однако сотрудники МДВ отказались возбуждать дело. Они позвонили отцу девушки, который подтвердил, что «забрал свою дочь домой в Республику Ингушетия».

По словам мужчины, ему категорически не нравилось, что дочь вела в столице аморальный, по его мнению, образ жизни. Адвокат Марк Алексеев, работающий с «Российской ЛГБТ-сетью», направил в СК и Прокуратуру жалобу на отказ в заведении дела.

Подругам, возможно, похищенной девушки с ее телефона приходили видео, в которых она соглашается с возвращением в Ингушетию. Однако правозащитники считают, что ролики записаны под давлением.