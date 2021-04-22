Московские художники покажут свои мастерские на заводах, квартирах и в гаражах

24 и 25 апреля проект Art-Space-Hopping при поддержке Музея Москвы покажет самые необычные художественные пространства города. Для зрителей станут доступны мастерские художников и студии танцоров на заводах, в квартирах и гаражах. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

Участники ивента смогут построить свой маршрут по городу на выходные. Можно будет посетить, например, редакцию журнала Seasons на Петровке, зайти в мастерскую Родиона Китаева в Центре творческих индустрий «Фабрика», посмотреть танцевальный перформанс Ольги Кабиной и Юлии Шевченко или прокатиться по Садовому кольцу на электробусе с арт-группой «Фантом».

Также Музей Москвы организует экскурсионный маршрут по бывшим промзонам, где сейчас находятся мастерские художников. Среди них арт-кластер «ГАММА», Электрозавод и завод НИИДАР.

В программу экскурсии также входит выступление ансамбля Reheard в мастерской «Принт Мафия» в окружении принтов, станков и краски. После концерта музыканты ответят на вопросы слушателей и расскажут, как устроены партитуры и зачем нужен дирижер для камерного ансамбля из четырех человек.

Вход на большую часть площадок будет свободным. Однако все желающие могут поддержать проект, купив билет на сайте.

Art-Space-Hopping — это некоммерческая инициатива от художниц Евгении Боневерт и Надежды Бушеневой. Они предлагают горожанам изучить город через призму творчества. Участники ивента увидят современное искусство не через уже знакомые музеи и галереи, а через атмосферные камерные мастерские.