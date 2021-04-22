В мобильной версии Twitter теперь можно загружать и просматривать фото в 4K

Twitter позволил пользователям устройств на Android и iOS загружать и просматривать фотографии в формате 4K. Об этом сообщила поддержка соцсети.

Чтобы включить новую функцию, нужно перейти в раздел «Использование данных» в настройках приложения, а затем активировать пункты «Высококачественные изображения» (для просмотра фотографий в 4K) и «Загрузка высококачественных изображений» (для их загрузки).

Пользователи могут выбрать, использовать ли высококачественные изображения только через вайфай или также при подключении к мобильному интернету. Функция работает аналогично тому, как Twitter обрабатывает или воспроизводит видео с более высоким разрешением.

До этого изображения с более высоким разрешением (до 4096×4096) поддерживала только веб-версия Twitter. На мобильных устройствах были доступны лишь фото с разрешением до 2048×2048. Компания начала тестировать загрузку изображений в 4K на Android и iOS в начале 2021 года.