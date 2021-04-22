Samsung предложил перепрограммировать устаревшие гаджеты и использовать их в «умном доме»

Технологическая компания Samsung придумала способ не выбрасывать устаревшие гаджеты, а использовать их повторно — как элементы «умного дома». Об этом сообщили на сайте разработчика.

Samsung предлагает перепрограммировать старые устройства из линейки Galaxy с помощью приложения SmartThings. С обновленным программным обеспечением они смогут выполнять новые роли и дольше работать от заряда батареи.

Ненужные смартфоны получат функции датчиков шума, измерителей уровня света в помещении и радионянь. Пока воспользоваться сервисом повторного использования гаджетов смогут только пользователи из США, Великобритании и Южной Кореи — там проводится тестирование новинки.

«Умные домашние устройства — быстрорастущая тенденция в сфере бытовой электроники, и мы считаем, что неиспользуемые в настоящее время устройства Galaxy могут сыграть важную роль в превращении каждого дома в умный дом», — сказал вице-президент и руководитель группы SmartThings в Samsung Джэен Чжон.