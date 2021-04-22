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На Netflix выйдет байопик группы Kiss. Его снимет Йоахим Реннинг

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:16

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить байопик о рок-группе Kiss. Его снимет автор «Бандиток», «Кон-Тики» и второй части «Малефисенты» Йоахим Реннинг. Об этом сообщил Deadline.

Изначально над сценарием фильма под названием «Shout It Out Loud» работал Уильям Блэйк Херрон, но окончательный его вариант представил Оле Сандерс. По словам источников, в проекте также поучаствуют лидеры музыкального коллектива Джин Симмонс и Пол Стэнли.

Картина расскажет о создании Kiss, дружбе создателей группы и поиске собственного звучания и культовых сценических образов. Байопик проследит за взрослением Симмонса, выросшего в ортодоксальной еврейской семье, и покажет, как Стэнли стал секс-символом.

«Я был глух на одно ухо и имел небольшое уродство, которое заставляло меня выглядеть по-другому. Я был маленьким толстым ребенком, и музыка стала моим спасением, местом, где можно спрятаться и мечтать», — рассказал Стэнли.

По словам артиста, ему и его коллегам непросто было научиться работать вместе. «Джин чувствовал, что он, Леннон и Маккартни были единственными, кто писал музыку», — отметил Стэнли.

Среди продюсеров фильма числятся Ли Энн Бертон, Дороти Кантон и Дэвид Хопвуд. По информации издания, разработка проекта уже в разгаре.

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