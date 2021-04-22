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«Заднеприводные уроды»: ЛГБТ-читателей возмутила книга Никиты Жукова. Она вышла в издательстве АСТ

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:29

Представители ЛГБТ-сообщества призвали бойкотировать книгу петербургского врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина», а также выпустившее ее издательство АСТ. Они называют писательскую работу врача гомофобной.

В одной из глав книги автор рассуждает о ненависти и необходимости ее выражения. В качестве примера он приводит высказывания людей, негативно относящихся к геям. Жуков использует для описания их хода мыслей словосочетание «заднеприводные уроды» и нецензурную лексику.

Из‑за ненормативных выражений мы не можем дать в рамках этого материала ссылку на фрагмент из «Encyclopedia Pathologica: Модицина», появившийся в сети — это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти его в твиттер-аккаунте @KirGoryacheff.

«Прикольно то, что ненавидеть-то никто не запрещал. Везде нельзя разжигать, оскорблять, дискриминировать или иным образом действовать, но иметь мнение и высказывать его — можно. На волне толерастии об этом все забывают», — написал Жуков в книге.

По словам писателя, «цитаты, приведенные в постах в социальных сетях, не имеют никакого отношения к геям». Они, как утверждает невролог, являются «неспецифическим троллингом», в котором ЛГБТ-читатели напрасно увидели личное оскорбление.

«Давать выход эмоциям — это не просто нормально, а необходимо для сохранения психического здоровья. Для иллюстрации этой мысли дан пример ненависти и ее вербального проявления — это вымышленные слова несуществующего, некоего воображаемого человека, который испытывает ненависть», — пояснил Жуков.

Автор подчеркнул, что в своей медицинской практике работает с пациентами из ЛГБТ-сообщества и у них не возникло никаких претензий к его книгам. «Равно как и у меня не возникает проблем при работе с ними: я одинаково уважительно отношусь к каждому человеку», — добавил врач.

В издательстве АСТ также не сочли «Encyclopedia Pathologica: Модицина» провокационным или дискриминирующим сочинением. Там посоветовали «читать текст от начала и до конца» и назвали гомофобные фразы вырванными из контекста.

По мнению представителей АСТ, возмутившие читателей слова — это «иллюстрация терапии деструктивного поведения». «Мы сожалеем, если определенные фразы из книги не понравились обратившемуся читателю», — добавили в компании.

«Издательство АСТ предоставляет своим авторам свободу для высказывания своего мнения, подкрепленного соответствующим читательским запросом, в рамках существующего законодательства», — также отметили в АСТ, подчеркнув профессионализм Жукова.

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