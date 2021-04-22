Юный любитель истории убедил маму отнести картину на реставрацию. Она оказалась раритетом 17-го века

Портрет Карла II, написанный его современником в 17-м веке, продолжил бы пылиться в кладовке у англичанки Элизабет Белл, если бы ее семилетний сын не настоял на том, чтобы отнести картину на реставрацию. Об этом сообщает Telegraph.

Женщина рассказала, что никогда не считала чем‑то ценным этот портрет, доставшийся ей от деда. Картина ей не нравилась, а даже немного пугала, поэтому все последние годы она пролежала в кладовке.