Юный любитель истории убедил маму отнести картину на реставрацию. Она оказалась раритетом 17-го века

Портрет Карла II, написанный его современником в 17-м веке, продолжил бы пылиться в кладовке у англичанки Элизабет Белл, если бы ее семилетний сын не настоял на том, чтобы отнести картину на реставрацию. Об этом сообщает Telegraph.
Женщина рассказала, что никогда не считала чем‑то ценным этот портрет, доставшийся ей от деда. Картина ей не нравилась, а даже немного пугала, поэтому все последние годы она пролежала в кладовке.
Однажды Элизабет решила показать портрет своему сыну Дилану — любителю истории и фанату «веселого» короля Карла II — и он ему очень понравился. Мальчик предложил повесить картину, но мама ему объяснила, что в таком состоянии ей не место на стене.
В итоге Дилан убедил ее в том, что портрет нужно отреставрировать. Сделать это решили на телешоу «Би-би-си» The Repair Shop («Мастерская»). Ее ведущая, специалист по реставрации предметов искусства Лючия Скалиси, сразу поняла, что в мастерскую принесли уникальный объект. По ее оценкам, портрет написан с гравюры сэра Роберта Пика в эпоху правления Карла II в 17-м веке.
После очистки Элизабет решила не продавать картину в музей, а оставить ее, чтобы потом передать сыну.