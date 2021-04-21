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Netflix показал трейлер фантастического триллера «Кислород». В нем девушку пленил ИИ

Юлия Онодэра
Вчера в 23:22

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фантастического триллера «Кислород», который снял режиссер Александр Ажа («Зеркала», «Рога», «Капкан»). Ролик появился на ютьюб-канале платформы.

Фильм выйдет 12 мая. Он расскажет о девушке по имени Лиз, которая оказалась в плену у искусственного интеллекта по имени МИЛО. Она просыпается в криокапсуле, ничего не помня о себе — и у нее остается 90 минут до того, как кислород закончится.

Главную роль в картине исполнила Мелани Лоран, известная по лентам «Бесславные ублюдки», «Лазурный берег» и «Иллюзия обмана». Также в «Кислороде» участвуют Малик Зиди («Капли дождя на раскаленных скалах») и Матье Амальрик — он озвучил МИЛО.

Сценарий триллера разработала Кристи Ле Блан. Для нее работа стала дебютной — и получилась столь интересной, что была включена в «черный список» лучших сценариев 2016 года.

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